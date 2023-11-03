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Овчинников Никита Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Овчинников Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1896

Жена: Феодора Дмитриева

м. 22 ж. 21 г. Владимирской губернии д. Окульцова крестьянин
Рождение ребёнка
23.06.1897

Дочь: Ефросинья Никитина

Мать ребёнка: Феодора Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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