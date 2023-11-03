Овчинников Никита Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: Овчинников Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1896
Жена: Феодора Дмитриева
м. 22 ж. 21 г. Владимирской губернии д. Окульцова крестьянин
Рождение ребёнка
23.06.1897
Дочь: Ефросинья Никитина
Мать ребёнка: Феодора Дмитриева
Смерть
Неизвестно