Даутов Анвар Гильмурахманович
Место рожденияНур, альшеевского района
Дата рождения20.03.1932
Дата смерти25.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932
Отец: Даутов Гильмурахман
Мать: Даутова Хатира
Нур, альшеевского района
Бракосочетание
17.10.1956
Туймазы, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова Зинфира Мухаметхаррасовна
г.Туймазы, БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова Зинфира Мухаметхаррасовна
Туймазы, Россия
Образование
Неизвестно
Профессиональное училище №124 г.Октябрьского Башкортостан
Профессия: Отвественный за безопасность движения на автотранспорте №19325
Образование
Неизвестно
Давлекановская областная школа механизации сельского хозяйства Башкирской АССР
прицепт... комбайнов
Образование
Неизвестно
Октябрьский нефтяной техникум
профессия: техник-механик
Образование
Неизвестно
Университет марксизма-ленинизма Туймазинского горкома КПСС
высшее политического образование в системе партийной учебы
Смерть
25.03.2018
Туймазы, Россия