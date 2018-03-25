Даутов Анвар Гильмурахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаутов Анвар Гильмурахманович

Даутов Анвар Гильмурахманович

Место рождения

Нур, альшеевского района

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

25.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Даутов Гильмурахман

Мать: Даутова Хатира

Нур, альшеевского района
Бракосочетание
17.10.1956

Жена: Даутова Зинфира Мухаметхаррасовна

Туймазы, Россия
Рождение ребёнка
07.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даутова Зинфира Мухаметхаррасовна

г.Туймазы, БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даутова Зинфира Мухаметхаррасовна

Туймазы, Россия
Образование
Неизвестно
Профессиональное училище №124 г.Октябрьского Башкортостан
Профессия: Отвественный за безопасность движения на автотранспорте №19325
Образование
Неизвестно
Давлекановская областная школа механизации сельского хозяйства Башкирской АССР
прицепт... комбайнов
Образование
Неизвестно
Октябрьский нефтяной техникум
профессия: техник-механик
Образование
Неизвестно
Университет марксизма-ленинизма Туймазинского горкома КПСС
высшее политического образование в системе партийной учебы
Смерть
25.03.2018
Туймазы, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close