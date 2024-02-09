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Куличенко Татьяна Осиповна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Кулик Аграфена Трофимовна

Отец ребёнка: Кулик Трофим Трофимович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Кулик Иван Трофимович

Отец ребёнка: Кулик Трофим Трофимович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кулик Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Кулик Трофим Трофимович

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Трофим Трофимович

Смерть
Неизвестно
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