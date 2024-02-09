Куличенко Татьяна Осиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Кулик Аграфена Трофимовна
Отец ребёнка: Кулик Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Кулик Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Кулик Трофим Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно