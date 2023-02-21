Трезвинский Степан Евтропьевич
Место рожденияСемигоры, Богуславский р-н, Киевская обл.
Дата рождения10.12.1860
Дата смерти21.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Семигоры, Богуславский р-н, Киевская обл.
Место жительства
С 1885 по 1942
Место жительства
С 1885 по 1885
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1885
Киев, Украина
Смерть
21.03.1942