Трезвинский Степан Евтропьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трезвинский Степан Евтропьевич

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Место рождения

Семигоры, Богуславский р-н, Киевская обл.

Дата рождения

10.12.1860

Дата смерти

21.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Семигоры, Богуславский р-н, Киевская обл.
Место жительства
С 1885 по 1942
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1885 по 1885
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1885
Киев, Украина
Смерть
21.03.1942
Москва, город федерального значения Москва
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