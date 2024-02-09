Шареш Косьма Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шареш Косьма Андреев

Место рождения

Завойть, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

01.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1854

Отец: Андрей Павлов Шареш

Мать: Шареш Екатерина Вуколина

Завойть, Наровлянский район, Гомельская область
Крещение
04.07.1854
Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Восприемники той же деревни крестьяне Косьма Андреев Шевчук, и Иоанима (?) Григорьева Беляева жена Анна Климентьевна. Таинство совершал Барбаровский священник Савва Сулковский с дьяконом Ософилом М... Показать все
Смерть
Неизвестно
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