Шареш Косьма Андреев
Место рождения
Дата рождения01.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1854
Отец: Андрей Павлов Шареш
Мать: Шареш Екатерина Вуколина
Крещение
04.07.1854
Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Восприемники той же деревни крестьяне Косьма Андреев Шевчук, и Иоанима (?) Григорьева Беляева жена Анна Климентьевна. Таинство совершал Барбаровский священник Савва Сулковский с дьяконом Ософилом М... Показать все
Смерть
Неизвестно