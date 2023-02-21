Елена Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1888
Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич
Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.05.1892
Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.07.1894
Дочь: Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.03.1896
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.07.1899
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно