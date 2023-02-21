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Елена Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.01.1888

Сын: Силин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.05.1892

Сын: Силин Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.07.1894

Дочь: Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.03.1896

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.07.1899

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Силин Гавриил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Гавриил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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