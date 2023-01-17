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Муравьев Иван Михайлович

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Место рождения

Юрьево, Можайский, Московская область

Дата рождения

09.07.1894

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1894

Отец: Муравьев Михаил Никитин

Мать: Муравьева Марина Ерофеева

Юрьево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Муравьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Муравьева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Муравьева Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Муравьева Ольга Михайловна

Смерть
1936
Юрьево, Можайский, Московская область
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