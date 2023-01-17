Муравьев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.07.1894
Дата смерти1936
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1894
Отец: Муравьев Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1929
Сын: Муравьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Муравьева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Муравьева Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Муравьева Ольга Михайловна
Смерть
1936