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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирчиков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирчиков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Бирчиков Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Бирчиков Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бирчиков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович

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