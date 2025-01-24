?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирчиков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
01.04.1902
Сын: Бирчиков Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
24.11.1907
Сын: Бирчиков Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бирчиков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Бирчиков Тимофей Харитонович