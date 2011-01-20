Бебелина (Ногтева) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1954
Дата смерти20.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бебелин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бебелин Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2011