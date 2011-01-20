Бебелина (Ногтева) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелина (Ногтева) Людмила Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1954

Дата смерти

20.01.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебелин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебелин Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Александр Павлович

Смерть
20.01.2011
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