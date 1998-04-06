Андрюхина Серафима Кирилловна
Место рождения
Дата рождения02.08.1919
Дата смерти06.04.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1919
Отец: Андрюхин Кирилл Родионович
Мать: Марина Макаровна
Рождение ребёнка
01.02.1950
Дочь: Прохорова Галина Яковлевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1953
Дочь: Леванчук Мария Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.04.1998