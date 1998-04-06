Андрюхина Серафима Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрюхина Серафима Кирилловна

Место рождения

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.08.1919

Дата смерти

06.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1919

Отец: Андрюхин Кирилл Родионович

Мать: Марина Макаровна

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1950

Дочь: Прохорова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1953

Дочь: Леванчук Мария Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.04.1998
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