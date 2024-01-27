Авдотья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Изосиминъ Василий Степанов

Отец ребёнка: Изосиминъ Степан Артемьев

Бракосочетание
До 1850 ст.

Муж: Изосиминъ Степан Артемьев

Рождение ребёнка
29.11.1853 ст.

Сын: Изосиминъ Афис Степанов

Отец ребёнка: Изосиминъ Степан Артемьев

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Лукерья Степанова

Отец ребёнка: Изосиминъ Степан Артемьев

Смерть
Неизвестно
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