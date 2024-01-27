Авдотья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Изосиминъ Василий Степанов
Отец ребёнка: Изосиминъ Степан Артемьев
Бракосочетание
До 1850 ст.
Рождение ребёнка
29.11.1853 ст.
Отец ребёнка: Изосиминъ Степан Артемьев
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Лукерья Степанова
Отец ребёнка: Изосиминъ Степан Артемьев
Смерть
Неизвестно