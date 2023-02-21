Шипицына Авдотья Архиповна
Место рожденияЛебедянский уезд Тамбовской губернии
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Лебедянский уезд Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Шипицын Егор Степанович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Шипицын Егор Степанович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Шипицын Егор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно