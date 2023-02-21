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Шипицына Авдотья Архиповна

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Место рождения

Лебедянский уезд Тамбовской губернии

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедянский уезд Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Шипицын Егор Степанович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Шипицын Егор Степанович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шипицын Николай Егорович

Отец ребёнка: Шипицын Егор Степанович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Егор Степанович

Смерть
Неизвестно
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