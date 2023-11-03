Клевакина Мария Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина Мария Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1829

Сын: Клевакин Кирилл Николаев

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Рождение ребёнка
17.11.1832

Дочь: Мухина? Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Лаврентий Григорьевич Белов, Агрипина Васильевна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Клевакин Григорий Николаев

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мухина Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Клевакин Михаил Николаев

Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевакин Николай Андреев

Смерть
Неизвестно
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