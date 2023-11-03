Клевакина Мария Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1829
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Рождение ребёнка
17.11.1832
Дочь: Мухина? Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Лаврентий Григорьевич Белов, Агрипина Васильевна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Клевакин Григорий Николаев
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мухина Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Клевакин Николай Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно