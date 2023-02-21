Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Тарасова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1895
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1898
Дочь: Тарасова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно