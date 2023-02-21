Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Тарасова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1895

Сын: Тарасов Егор Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1898

Дочь: Тарасова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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