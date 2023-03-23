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Кротова Мария Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

07.04.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Безфамилии Дементий Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1867 ст.

Дочь: Андрианова Мария Александровна

Отец ребёнка: Кротов Александр Платонович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Александр Платонович

Смерть
07.04.1883 ст.
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