Кротова Мария Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти07.04.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Безфамилии Дементий Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1867 ст.
Дочь: Андрианова Мария Александровна
Отец ребёнка: Кротов Александр Платонович
Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1883 ст.