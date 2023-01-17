Ищенко Леонтий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1894
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894
Отец: Ищенко Дмитрий Яковлевич
Мать: Ищенко Анна Николаевна
село Старое Переяславского уезда Полтавской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.
Дочь: Кобелева Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Ищенко Анна Фоминична
Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1942