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Ищенко Леонтий Дмитриевич

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Место рождения

Старое, Київська область

Дата рождения

15.06.1894

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894

Отец: Ищенко Дмитрий Яковлевич

Мать: Ищенко Анна Николаевна

Старое, Київська область
село Старое Переяславского уезда Полтавской губернии
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.

Дочь: Кобелева Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Ищенко Анна Фоминична

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1942
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