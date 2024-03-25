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Щербакова Раиса Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Щербаков Фёдор Осипович

Мать: Щербакова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
14.01.1955

Сын: Фадеев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Фадеев Пётр Егорович

Рождение ребёнка
13.06.1957

Сын: Фадеев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Фадеев Пётр Егорович

Рождение ребёнка
24.11.1959

Сын: Фадеев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Фадеев Пётр Егорович

Рождение ребёнка
03.01.1967

Сын: Фадеев Александр Петрович

Отец ребёнка: Фадеев Пётр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Пётр Егорович

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