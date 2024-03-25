Щербакова Раиса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
14.01.1955
Отец ребёнка: Фадеев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
13.06.1957
Отец ребёнка: Фадеев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
24.11.1959
Отец ребёнка: Фадеев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
03.01.1967
Сын: Фадеев Александр Петрович
Отец ребёнка: Фадеев Пётр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадеев Пётр Егорович