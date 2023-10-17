Новикова Ирина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.19
Дочь: Томилова Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Новиков Леонид
Рождение
11.02.1963
Отец: Леонид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1982
Дочь: Новикова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Новиков Леонид
Рождение ребёнка
01.10.1984
Сын: Новиков Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Новиков Леонид