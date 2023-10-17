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Новикова Ирина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.19

Дочь: Томилова Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Новиков Леонид

Рождение
11.02.1963

Отец: Леонид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1982

Дочь: Новикова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Новиков Леонид

Рождение ребёнка
01.10.1984

Сын: Новиков Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Новиков Леонид

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