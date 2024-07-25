Витько Василий Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1821
Отец: Витько Игнат Федорович
Мать: Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
19.06.1846
Сын: Степан
Мать ребёнка: Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
01.01.1857
Мать ребёнка: Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
15.03.1862
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Стефанида Ефимовна
Смерть
Неизвестно