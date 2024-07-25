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Витько Василий Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1821

Отец: Витько Игнат Федорович

Мать: Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
19.06.1846

Сын: Степан

Мать ребёнка: Стефанида Ефимовна

Рождение ребёнка
01.01.1857

Сын: Витько Федор Васильевич

Мать ребёнка: Стефанида Ефимовна

Рождение ребёнка
15.03.1862

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Стефанида Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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