Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Филоненко) Татьяна Евтихеевна
(Филоненко) Татьяна Евтихеевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
13.07.1899
Пол
Женский
Отец
Филоненко Евтихий Данилович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Филоненко Евтихий Данилович
Мать:
?
Смерть
13.07.1899
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия