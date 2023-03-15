(Филоненко) Татьяна Евтихеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филоненко) Татьяна Евтихеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

13.07.1899

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Филоненко Евтихий Данилович

Мать: ?

Смерть
13.07.1899
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