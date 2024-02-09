Серебрянникова (Луканина) Афонасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрянникова (Луканина) Афонасия Федоровна

Место рождения

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

До 1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1858 ст.

Муж: Серебрянников Константин Мануилович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Мазеева Мария Константиновна

Отец ребёнка: Серебрянников Константин Мануилович

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
До 1881
Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
В 1881 ее муж женился второй раз.
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