Серебрянникова (Луканина) Афонасия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиДо 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1858 ст.
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Мазеева Мария Константиновна
Отец ребёнка: Серебрянников Константин Мануилович
Смерть
До 1881
В 1881 ее муж женился второй раз.