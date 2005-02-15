Чветка Нурие Сервер къызы
Место рожденияСамарканд, Узбекистан
Дата рождения19.01.1945
Дата смерти15.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1945
Самарканд, Узбекистан
Бракосочетание
27.08.1967
Рождение ребёнка
12.08.1968
Дочь: Чолах Лейля Сеитхалил къызы
Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу
Рождение ребёнка
01.04.1970
Сын: Чолах Эмирсали Сеитхалил огълу
Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу
Рождение ребёнка
05.06.1972
Сын: Чолах Ахтем Сеитхалил огълу
Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу
Рождение ребёнка
16.04.1976
Дочь: Чолах Ульвие Сеитхалил къызы
Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу
Рождение ребёнка
13.02.1983
Дочь: Чолах Эльвина Сеитхалил къызы
Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу
Смерть
15.02.2005
Малый Маяк, Алушта, Республика Крым