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Чветка Нурие Сервер къызы

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Место рождения

Самарканд, Узбекистан

Дата рождения

19.01.1945

Дата смерти

15.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1945

Отец: Чветка Сервер Сулейман огълу

Мать: Османова Фатма Мустафа къызы

Самарканд, Узбекистан
Бракосочетание
27.08.1967

Муж: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу

Рождение ребёнка
12.08.1968

Дочь: Чолах Лейля Сеитхалил къызы

Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу

Рождение ребёнка
01.04.1970

Сын: Чолах Эмирсали Сеитхалил огълу

Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу

Рождение ребёнка
05.06.1972

Сын: Чолах Ахтем Сеитхалил огълу

Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу

Рождение ребёнка
16.04.1976

Дочь: Чолах Ульвие Сеитхалил къызы

Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу

Рождение ребёнка
13.02.1983

Дочь: Чолах Эльвина Сеитхалил къызы

Отец ребёнка: Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу

Смерть
15.02.2005
Малый Маяк, Алушта, Республика Крым
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