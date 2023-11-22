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Дарья
Дарья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2009
Пол
Женский
Отец
Платонов Александр Иванович
1988 г.р.
Мать
Платонова (Ковригина) Екатерина
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009
Отец:
Платонов Александр Иванович
Мать:
Платонова Екатерина
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