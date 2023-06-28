Кузнецов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1986 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
04.05.1990

Дочь: Серова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Владимировна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
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