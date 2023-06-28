Кузнецов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1986 ст.
Сын: Кузнецов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
04.05.1990
Дочь: Серова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Владимировна
Партизанск, Партизанский, Приморский край