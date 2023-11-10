Гайфуллина Марьям Хадыевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1944
Отец: Гайфуллин Хадиулла Гайфуллович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1967
Рождение ребёнка
29.03.1968
Дочь: Тухфатуллина Ильсия Ахтамовна
Отец ребёнка: Тухфатуллин Ахтам Галимуллович
Рождение ребёнка
14.02.1970
Сын: Тухфатуллин Ильгиз Ахтамович
Отец ребёнка: Тухфатуллин Ахтам Галимуллович
Рождение ребёнка
14.11.1983
Дочь: Тухфатуллина Резеда Ахтамовна
Отец ребёнка: Тухфатуллин Ахтам Галимуллович