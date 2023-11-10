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Гайфуллина Марьям Хадыевна

Место рождения

Чирша, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.09.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1944

Отец: Гайфуллин Хадиулла Гайфуллович

Мать: не указана

Чирша, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.06.1967

Муж: Тухфатуллин Ахтам Галимуллович

Рождение ребёнка
29.03.1968

Дочь: Тухфатуллина Ильсия Ахтамовна

Отец ребёнка: Тухфатуллин Ахтам Галимуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1970

Сын: Тухфатуллин Ильгиз Ахтамович

Отец ребёнка: Тухфатуллин Ахтам Галимуллович

Рождение ребёнка
14.11.1983

Дочь: Тухфатуллина Резеда Ахтамовна

Отец ребёнка: Тухфатуллин Ахтам Галимуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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