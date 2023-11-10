Шутов Валентин Егорович
Место рождения
Дата рождения17.11.1935
Дата смерти16.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1965
Дочь: Фукалова Наталия Валентиновна
Мать ребёнка: Шутова Валентина Никифоровна
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
16.06.1993
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край