Шутов Валентин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Валентин Егорович

Место рождения

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

17.11.1935

Дата смерти

16.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.04.1965

Дочь: Фукалова Наталия Валентиновна

Мать ребёнка: Шутова Валентина Никифоровна

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
16.06.1993
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
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