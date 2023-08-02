Кубатиев Асланбек Касаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубатиев Асланбек Касаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сажемат

Мать ребёнка: Кубатиева Делет-хан

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фатимат

Мать ребёнка: Кубатиева Делет-хан

Рождение ребёнка
1861

Сын: Кубатиев Касполат

Мать ребёнка: Кубатиева Делет-хан

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кубатиев Калцыко

Мать ребёнка: Кубатиева Делет-хан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубатиева Делет-хан

Смерть
Неизвестно
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