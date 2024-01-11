Гриф Григорий Моисеевич
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл., Russian Federation
Дата рождения07.11.1930
Дата смерти28.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930
Отец: Гриф Моисей Григорьевич
Мать: Гриф Софья Абрамовна
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
11.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гриф Анна Георгиевна
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриф Анна Георгиевна
Смерть
28.08.1971
улица Павлова, улан удэ, Бурятия, Russian Federation