Гриф Григорий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриф Григорий Моисеевич

Гриф Григорий Моисеевич

Место рождения

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл., Russian Federation

Дата рождения

07.11.1930

Дата смерти

28.08.1971

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930

Отец: Гриф Моисей Григорьевич

Мать: Гриф Софья Абрамовна

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
11.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф Анна Георгиевна

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф Анна Георгиевна

Смерть
28.08.1971
улица Павлова, улан удэ, Бурятия, Russian Federation
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close