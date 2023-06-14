Тамашюнас Вида Пранасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1968
Отец: Тамашюнас Пранас Петрович
Мать: Хохлова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1988
Дочь: Фоминых Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Фоминых Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.1993
Дочь: Овечкина Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Овечкин Константин Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно