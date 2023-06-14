Тамашюнас Вида Пранасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамашюнас Вида Пранасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1968

Отец: Тамашюнас Пранас Петрович

Мать: Хохлова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1988

Дочь: Фоминых Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Фоминых Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1993

Дочь: Овечкина Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Овечкин Константин Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Константин Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминых Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукутин Олег Борисович

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