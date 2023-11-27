Меншутин Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутин Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Меншутин Ефим Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Меншутин Никита Данилович (Большой)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Меншутин Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Меншутин Никита Данилович (Меньшой)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Меншутин Еремей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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