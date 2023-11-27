Меншутин Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Меншутин Никита Данилович (Большой)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Меншутин Никита Данилович (Меньшой)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Меншутин Еремей Данилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно