Ударцова (Трушникова) Надежда Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
24.05.1874
М. 33 Ж. 16
Рождение ребёнка
09.04.1875
Дочь: Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Ударцов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1876
Отец ребёнка: Ударцов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
11.07.1877
Дочь: Ефимия Никифорова
Отец ребёнка: Ударцов Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно