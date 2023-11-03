Ударцова (Трушникова) Надежда Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Трушникова) Надежда Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Трушников Филип Яковлев

Мать: Трушникова Марфа Корнилова

Бракосочетание
24.05.1874

Муж: Ударцов Никифор Иванов

М. 33 Ж. 16
Рождение ребёнка
09.04.1875

Дочь: Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Ударцов Никифор Иванов

Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Ударцов Петр Никифоров

Отец ребёнка: Ударцов Никифор Иванов

Рождение ребёнка
11.07.1877

Дочь: Ефимия Никифорова

Отец ребёнка: Ударцов Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно
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