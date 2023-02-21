Кондабаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондабаров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 08.04.1911

Дата смерти

19.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
28.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
29.07.1955

Дочь: Возмитель Татьяна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябошапко Галина

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
19.05.1974
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