Кондабаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 08.04.1911
Дата смерти19.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
28.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
29.07.1955
Дочь: Возмитель Татьяна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябошапко Галина
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
19.05.1974