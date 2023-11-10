Хоромская (Богословская) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти21.02.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Лыков Иван Васильевич
Мать: Лыкова Наталья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Богословский Николай Петрович
Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Тихонова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Клинова Евлампия Петровна
Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Богословский Иван Петрович
Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Богословский Александр Петрович
Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович
Смерть
21.02.1897