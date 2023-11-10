Хоромская (Богословская) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоромская (Богословская) Ульяна Ивановна

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Место рождения

Ломы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

21.02.1897

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Лыков Иван Васильевич

Мать: Лыкова Наталья Никитина

Ломы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Богословский Николай Петрович

Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Тихонова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Клинова Евлампия Петровна

Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Богословский Иван Петрович

Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Богословский Александр Петрович

Отец ребёнка: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.02.1897
Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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