Пасечник Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пасечник Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасечник Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Пасечник Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасечник Алексей Семенович
Отец ребёнка: Пасечник Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасечник Григорий Семенович
Отец ребёнка: Пасечник Семен Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно