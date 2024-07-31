Шпилева (Теплова) Праскевья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева (Теплова) Праскевья Васильевна

Место рождения

Жигаевка, Рыльского уезда, Курской губернии

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Потап

Рождение ребёнка
1750

Сын: Шпилев Денис (Дементий)

Отец ребёнка: Шпилев Потап

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Шпилев Тимофей

Отец ребёнка: Шпилев Потап

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Шпилева) Акиллина

Отец ребёнка: Шпилев Потап

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Шпилева) Василиса

Отец ребёнка: Шпилев Потап

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шпилев Иван

Отец ребёнка: Шпилев Потап

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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