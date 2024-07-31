Шпилева (Теплова) Праскевья Васильевна
Место рожденияЖигаевка, Рыльского уезда, Курской губернии
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Потап
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Шпилев Потап
Рождение ребёнка
1752
Сын: Шпилев Тимофей
Отец ребёнка: Шпилев Потап
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Шпилева) Акиллина
Отец ребёнка: Шпилев Потап
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Шпилева) Василиса
Отец ребёнка: Шпилев Потап
Рождение ребёнка
1761
Сын: Шпилев Иван
Отец ребёнка: Шпилев Потап
Смерть
Неизвестно