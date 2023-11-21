Пуцыкович Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1990
Рождение ребёнка
24.12.2013
Сын: Пуцыкович Арсений Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.2018
Сын: Пуцыкович Платон Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.2022
Сын: Пуцыкович Савелий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности