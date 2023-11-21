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Пуцыкович Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1990

Отец: Пуцыкович Анатолий Васильевич

Мать: Пуцыкович Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
24.12.2013

Сын: Пуцыкович Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.2018

Сын: Пуцыкович Платон Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.2022

Сын: Пуцыкович Савелий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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