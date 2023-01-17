Ефремова Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Дарья Матвеевна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.04.1858

Сын: Ефремов Василий Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ефремов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.03.1874

Сын: Ефремов Иосиф Семенович

Отец ребёнка: Ефремов Семен Ефимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Семен Ефимович

Смерть
Неизвестно
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