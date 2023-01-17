Ефремова Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1858
Сын: Ефремов Василий Семенович
Отец ребёнка: Ефремов Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Ефремов Семен Ефимович
Рождение ребёнка
?.03.1874
Отец ребёнка: Ефремов Семен Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно