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Филатов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1986

Отец: Филатов Дмитрий Юрьевич

Мать: Филатова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
02.03.2003

Дочь: Филатова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Наталья

Рождение ребёнка
05.10.2009

Сын: Филатов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Филатова Евгениья

Рождение ребёнка
24.06.2016

Дочь: Филатова Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Евгениья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Евгениья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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