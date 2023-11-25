Филатов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1986
Рождение ребёнка
02.03.2003
Дочь: Филатова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Наталья
Рождение ребёнка
05.10.2009
Мать ребёнка: Филатова Евгениья
Рождение ребёнка
24.06.2016
Дочь: Филатова Алиса Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Евгениья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Евгениья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана