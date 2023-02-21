Сергеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1957
Мать ребёнка: Сергеева Зинаида
Рождение ребёнка
10.12.?
Дочь: Колесникова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Сергеева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Зинаида
Смерть
Неизвестно