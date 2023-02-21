Сергеев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1957

Сын: Сергеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Зинаида

Рождение ребёнка
10.12.?

Дочь: Колесникова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Зинаида

Смерть
Неизвестно
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