Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна
Место рожденияд. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Дата рождения16.03.1930
Дата смерти17.04.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1930
д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Фанир Шайдуллович
Отец ребёнка: Хасанов Шайдулла Абдуллович
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Винер Шайдуллович
Отец ребёнка: Хасанов Шайдулла Абдуллович
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Зиннур Шайдуллович
Отец ребёнка: Хасанов Шайдулла Абдуллович
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хасанов Шайдулла Абдуллович
?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2016
с. Красноусольск, Аургазинский район, РБ , РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
участок Сахалин