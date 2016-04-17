Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна

Место рождения

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР

Дата рождения

16.03.1930

Дата смерти

17.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1930

Отец: Ракаев Абдрахим Гиниятович

Мать: Ракаева Махисур Гатауловна

д. Утяково, Гафурийский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Фанир Шайдуллович

Отец ребёнка: Хасанов Шайдулла Абдуллович

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Винер Шайдуллович

Отец ребёнка: Хасанов Шайдулла Абдуллович

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Зиннур Шайдуллович

Отец ребёнка: Хасанов Шайдулла Абдуллович

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Флюр Шайдуллович

Отец ребёнка: Хасанов Шайдулла Абдуллович

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Шайдулла Абдуллович

Смерть
17.04.2016
с. Красноусольск, Аургазинский район, РБ , РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
участок Сахалин
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