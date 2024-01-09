Крючок Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючок Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.2004

Сын: Крючок Александр Витальевич

Отец ребёнка: Крючок Виталий Викторович

Рождение ребёнка
03.07.?

Дочь: Крючок Кристина Витальевна

Отец ребёнка: Крючок Виталий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючок Виталий Викторович

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