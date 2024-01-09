Крючок Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.2004
Сын: Крючок Александр Витальевич
Отец ребёнка: Крючок Виталий Викторович
Рождение ребёнка
03.07.?
Дочь: Крючок Кристина Витальевна
Отец ребёнка: Крючок Виталий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно