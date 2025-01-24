Бамшина Епистимия Терентьева
Место рождения
Дата рождения17.11.1838
Дата смерти23.04.1915
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1838
Отец: Бамшин Терентий Захаров
Мать: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишкина Анна Лаврентьева
Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
28.11.1860
Сын: Мишкин Николай Лаврентьев
Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
07.11.1863 ст.
Дочь: Мишкина Матрона Лаврентьева
Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
30.05.1869
Сын: Мишкин Виссарион Лаврентьев
Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
09.09.1869
Дочь: Мишкина Феодора Лаврентьева
Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
01.07.1872
Дочь: Мишкина Марфа Лаврентьева
Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
03.08.1874
Сын: Мишкин Василий Лаврентьев
Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
24.07.1876
Дочь: Мишкина Олимпиада Лаврентьева
Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов
Рождение ребёнка
24.10.1877 ст.
Дочь: Мишкина Фекла Лаврентьева
Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов
Смерть
23.04.1915