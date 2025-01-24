Бамшина Епистимия Терентьева 17.11.1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бамшина Епистимия Терентьева

Место рождения

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

17.11.1838

Дата смерти

23.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1838

Отец: Бамшин Терентий Захаров

Мать: Мария Семеновна

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишкина Анна Лаврентьева

Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
28.11.1860

Сын: Мишкин Николай Лаврентьев

Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.11.1863 ст.

Дочь: Мишкина Матрона Лаврентьева

Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
30.05.1869

Сын: Мишкин Виссарион Лаврентьев

Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
09.09.1869

Дочь: Мишкина Феодора Лаврентьева

Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.07.1872

Дочь: Мишкина Марфа Лаврентьева

Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
03.08.1874

Сын: Мишкин Василий Лаврентьев

Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
24.07.1876

Дочь: Мишкина Олимпиада Лаврентьева

Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
24.10.1877 ст.

Дочь: Мишкина Фекла Лаврентьева

Отец ребёнка: Мишкин Лаврентий Михайлов

Сюрьга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
23.04.1915

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