Булгаков Евсей Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгаков Евсей Леонов

Место рождения

село Расховец, Shchigrovsky District, Kursk Oblast, Russia

Дата рождения

Около 1733

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

село Расховец, Shchigrovsky District, Kursk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Митусова Мария Евсеева

Мать ребёнка: не указана

дер. Свилинцова, Shchigrovsky District, Kursk Oblast, Russia
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