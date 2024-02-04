Булгаков Евсей Леонов
Место рождениясело Расховец, Shchigrovsky District, Kursk Oblast, Russia
Дата рожденияОколо 1733
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
село Расховец, Shchigrovsky District, Kursk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Митусова Мария Евсеева
Мать ребёнка: не указана
дер. Свилинцова, Shchigrovsky District, Kursk Oblast, Russia