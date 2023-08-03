Бусенко Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Maschenko Sergei
Мать: Maschenko Ekaterina
Рождение ребёнка
30.10.1937
Дочь: Казанцева Валентина Анисимовна
Отец ребёнка: Бусенко Анисим Степанович
Novoanninskiy
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусенко Геннадий Анисимович
Отец ребёнка: Бусенко Анисим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985