Бусенко Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусенко Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Maschenko Sergei

Мать: Maschenko Ekaterina

Рождение ребёнка
30.10.1937

Дочь: Казанцева Валентина Анисимовна

Отец ребёнка: Бусенко Анисим Степанович

Novoanninskiy
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусенко Геннадий Анисимович

Отец ребёнка: Бусенко Анисим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусенко Анисим Степанович

Смерть
1985
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