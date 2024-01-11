Скитневский Артур Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкитневский Артур Александрович

Скитневский Артур Александрович

Место рождения

г.Магадан

Дата рождения

02.08.1964

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1964

Отец: Александр

Мать: Валентина Григорьевна

г.Магадан
Рождение ребёнка
09.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2015
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close