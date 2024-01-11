Скитневский Артур Александрович
Место рожденияг.Магадан
Дата рождения02.08.1964
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1964
Отец: Александр
Мать: Валентина Григорьевна
г.Магадан
Рождение ребёнка
09.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2015