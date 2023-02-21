Нестерук Никита Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестерук Никита Несторович

Нестерук Никита Несторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1893 ст.

Жена: Нестерук Матрона (Теодоровна)

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 20 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close