Леонтий Григорьев
Место рождения
Дата рождения11.06.1844 ст.
Дата смерти17.02.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1844 ст.
Отец: Григорий Иванов
Мать: Марина Петрова
Крещение
12.06.1844 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.1845 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
20.02.1845 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя