Леонтий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтий Григорьев

Леонтий Григорьев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.06.1844 ст.

Дата смерти

17.02.1845 ст.

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1844 ст.

Отец: Григорий Иванов

Мать: Марина Петрова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
12.06.1844 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
17.02.1845 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
20.02.1845 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close