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Фатхуллин Миннулла

Место рождения

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Фатхулла

Мать: не указана

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Миннуллин Зиннатулла

Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Галиуллин Хоснеруй

Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
03.04.1924

Дочь: Залялетдинова Хадича

Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Миннуллин Мухаметжан

Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
05.03.1930

Дочь: Галимова Фатима

Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй

деревня Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Фатхуллин Салахетдин

Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Смерть
1936
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