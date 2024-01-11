Фатхуллин Миннулла
Место рожденияд.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Фатхулла
Мать: не указана
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1907
Сын: Миннуллин Зиннатулла
Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Галиуллин Хоснеруй
Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
03.04.1924
Дочь: Залялетдинова Хадича
Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Миннуллин Мухаметжан
Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
05.03.1930
Дочь: Галимова Фатима
Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй
деревня Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Фатхуллин Салахетдин
Мать ребёнка: Фатхуллина Шэмсеруй
д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Смерть
1936