Карлова Акилина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти02.03.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Карлов Федор Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1881
Сын: Карлов Карп Иванов
Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
06.03.1887
Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карлов Иван Яковлев
Смерть
02.03.1892
Причина смерти: инфлюенца