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Карлова Акилина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

02.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Карлов Федор Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Карлов Карп Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.03.1887

Сын: Карлов Капитон Иванов

Отец ребёнка: Карлов Иван Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Иван Яковлев

Смерть
02.03.1892
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: инфлюенца
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