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Корноухова Антонина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Давыдова Надиря Абдурахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
07.02.2015

Дочь: Корнаухова Алиса Михайловна

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
05.02.2019

Дочь: Корнаухова Майя Михайловна

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Владимирович

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