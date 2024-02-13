Корноухова Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1984
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.2015
Дочь: Корнаухова Алиса Михайловна
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
05.02.2019
Дочь: Корнаухова Майя Михайловна
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Владимирович